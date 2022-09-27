Карандашев Андрей Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарандашев Андрей Прохорович

Карандашев Андрей Прохорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карандашев Андрей Прохорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Каменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.