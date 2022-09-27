Криницын Вас. Терент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриницын Вас. Терент.

Криницын Вас. Терент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Криницын Вас. Терент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Киселевской, д. Красногорда

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.