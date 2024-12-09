Цуварев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦуварев Владимир

Цуварев Владимир

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цуварев Владимир
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вельский уезд, Леонтьевск. д. Ужмина.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.