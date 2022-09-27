Одманенко Петр Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдманенко Петр Ив.

Одманенко Петр Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Одманенко Петр Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Савинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.