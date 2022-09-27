Чистяков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Иван Николаевич

Чистяков Иван Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чистяков Иван Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Семеновская, д. Запнича

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.