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Микульский Никол. Клем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Микульский Никол. Клем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд, Витуничск. д. Шиленц.

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