Бычков Филипп Бор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Филипп Бор.

Бычков Филипп Бор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бычков Филипп Бор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Спасский уезд, Березовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.