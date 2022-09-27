Сосков Василий Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосков Василий Мих.

Сосков Василий Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сосков Василий Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Мошенской, д. Гладыш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.