Московкин Ив. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосковкин Ив. Федор.

Московкин Ив. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Московкин Ив. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Чернопосельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.