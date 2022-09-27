Едерчан Дион. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕдерчан Дион. Вас.

Едерчан Дион. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Едерчан Дион. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Ариоп.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.