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Гужва Федор Вокул.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гужва Федор Вокул.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Галенской

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