Саников Конст. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаников Конст. Григ.

Саников Конст. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саников Конст. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, с. Шикачи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.