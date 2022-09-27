Амазгулов Занетдин Архиндин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмазгулов Занетдин Архиндин

Амазгулов Занетдин Архиндин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Амазгулов Занетдин Архиндин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, с. Асиперево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close