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Лопатин Александр Пахомович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лопатин Александр Пахомович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Верхопаденская

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