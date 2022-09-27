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Бабий Он же Хамчук Леонт. Петр. по метр. Иов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабий Он же Хамчук Леонт. Петр. по метр. Иов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Киевское генерал-губернаторство, Подольская губерния, Могилёвский уезд, Моргорядск., д. Козловки

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