Пищенко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищенко Дмитрий

Пищенко Дмитрий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пищенко Дмитрий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Чер.-Курчинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close