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Холкиди Яков Хрис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Холкиди Яков Хрис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Карсская область, Олтинский округ, с.Черемис

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