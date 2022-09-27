Перепелица Исакий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерепелица Исакий Андреев

Перепелица Исакий Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перепелица Исакий Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Сарской Рудавно

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.