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Маторкин Емел. Козм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маторкин Емел. Козм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Хопёрский округ, Усть-Бузулуцкой

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