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Гульянц Ширин Мирза

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гульянц Ширин Мирза
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, Канбацкой

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