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Кац Михаил Костант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кац Михаил Костант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Ростовский округ, Чалтырской

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