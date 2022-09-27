Гершев Федор Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГершев Федор Герас.

Гершев Федор Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гершев Федор Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Лосинск в., д. Бережки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.