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Забудько Семен Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Забудько Семен Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, г. Петровск

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