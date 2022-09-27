Дутов Матв. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДутов Матв. Петр.

Дутов Матв. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дутов Матв. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Благодарненский уезд, Александр.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.