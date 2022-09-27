Гавидула Насабуло Галиутдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавидула Насабуло Галиутдинов

Гавидула Насабуло Галиутдинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гавидула Насабуло Галиутдинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Шарыповская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.