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Максимов Емельян Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Максимов Емельян Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, д. Дмитров.

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