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Бжигин Пав. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бжигин Пав. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Тетюшский уезд, с. Капердино

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