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Погосянц Оганес Папиков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Погосянц Оганес Папиков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Карсская область, Карсский округ

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