Фахрудин Михтафудинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФахрудин Михтафудинов

Фахрудин Михтафудинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фахрудин Михтафудинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Ежовск., д. Кутаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.