Баглаев Яков Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаглаев Яков Мартемьянович

Баглаев Яков Мартемьянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баглаев Яков Мартемьянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Шайтанской, с. Шайтанка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.