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Сушко Иван Лукьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сушко Иван Лукьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, с. Оскошки

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