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Крюков Серг. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крюков Серг. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Бухаловск., д. Мерехино

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