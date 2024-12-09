Черняков Хаим Гуд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняков Хаим Гуд.

Черняков Хаим Гуд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черняков Хаим Гуд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Стародубский уезд, г. Стародуб

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.