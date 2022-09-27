Бельский Франц Иосиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельский Франц Иосиф.

Бельский Франц Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бельский Франц Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Иллукстский уезд, Лассенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.