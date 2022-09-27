Осипов Агаф. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Агаф. Филип.

Осипов Агаф. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Осипов Агаф. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Убинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.