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Коростылев Степан Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коростылев Степан Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Романовской

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