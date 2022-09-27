Медов Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедов Михаил Васильев

Медов Михаил Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медов Михаил Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Ящинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.