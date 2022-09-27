Витошкин Петр Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитошкин Петр Егор.

Витошкин Петр Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Витошкин Петр Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Печенегской, д. Кировки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.