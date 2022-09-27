Попов Никол. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Никол. Егор.

Попов Никол. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Никол. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Щебелинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.