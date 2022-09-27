Флегонтов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлегонтов Федор Васильевич

Флегонтов Федор Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Флегонтов Федор Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд, Ильинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.