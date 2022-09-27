Кальчук Дмитр. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКальчук Дмитр. Иван.

Кальчук Дмитр. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кальчук Дмитр. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Пинский уезд, Угреничской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.