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Сакович Викт. Кастан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сакович Викт. Кастан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Луцкая в.

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