Мафаров Мигазитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМафаров Мигазитин

Мафаров Мигазитин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мафаров Мигазитин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Макаровская, д. Ибрайск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.