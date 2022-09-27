Кравченко Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Дмитрий Михайлович

Кравченко Дмитрий Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кравченко Дмитрий Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Верхотурский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.