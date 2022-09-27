Коровка Антон Евстаф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровка Антон Евстаф.

Коровка Антон Евстаф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коровка Антон Евстаф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Покровской Несилка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.