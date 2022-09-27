Слеп Герш Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлеп Герш Исаков

Слеп Герш Исаков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Слеп Герш Исаков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, Дусятск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.