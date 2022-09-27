Мартинов Леонт. Лук. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартинов Леонт. Лук.

Мартинов Леонт. Лук.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мартинов Леонт. Лук.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Плохинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.