Новиков Еим Фил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Еим Фил.

Новиков Еим Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Еим Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Астраханская, д. Дятлово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.