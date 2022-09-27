Дудченко Андрей Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудченко Андрей Павл.

Дудченко Андрей Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дудченко Андрей Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, м. Беркиевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.