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Лаптев Никол. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лаптев Никол. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Осиногаевской

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